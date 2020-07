Nowy budynek szpitala przy Arkońskiej. W jego części oddział zakaźny [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koronawirus zmienił plany Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Placówka wybudowała nowy gmach, który właśnie został oddany do użytku. Miały się w nim znajdować oddziały neurologii, udarowy, nefrologii i transplantacji nerek. Z powodu epidemii część budynku zajmie jednak oddział zakaźny.

Będą tam leczeni pacjenci z COVID-19.



- Nie da się inaczej, bo budynek zakaźny ma 34 łóżka, pacjentów średnio mamy od 25 do 60. Nie wejdą do tego budynku, nie ma możliwości. Stan techniczny budynku na to nie pozwala. Dlatego muszą wejść tutaj - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.



Jesteśmy zawiedzeni, ale rozumiemy, że tak trzeba było zrobić w tych okolicznościach - mówi Małgorzata Niekrasz, ordynator oddziały Udarowego i Neurologii.



- Wiem, że wymusiła to sytuacja, przyjęliśmy to "na klatę". Pani dyrektor jest słowną panią dyrektor, więc na pewno za 2 lata doczekam i będę prowadziła oddział udarowy z prawdziwego zdarzenia. Zwłaszcza, że my tu wszystko same wybierałyśmy... - dodaje ordynator Małgorzata Niekrasz.



Tak będzie przez 2 lata - tyle ma potrwać budowa nowego oddziału zakaźnego na terenie szpitala. Ta inwestycja ma ruszyć wkrótce.



Na razie do budynku Z oprócz oddziału zakaźnego przeniesienie się także nefrologia i transplantacja nerek.



Gmach został oddany do użytku kilka miesięcy przed terminem, gotowy miał być na przełomie września i października.



Budowa kosztowała 60 mln złotych.