Agro Pomerania anno 2020 odwołana

Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2019. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedna z największych imprez w Zachodniopomorskiem nie odbędzie się w tym roku. Chodzi o targi rolne Agro Pomerania w Barzkowicach. Powodem odwołania wydarzenia jest epidemia koronawirusa.

100 tysięcy - tyle osób w ciągu trzech dni odwiedzało małą wieś Barzkowice niedaleko Stargardu w związku organizowanymi tam targami rolnymi.



- Przechodziliśmy wielokrotnie konsultacje z Inspekcją Sanitarną w tych kwestiach. Niestety, po wielu spotkaniach wspólnie doszliśmy do porozumienia, żeby jeszcze w tym roku nie podejmować wyzwania i nie ryzykować zdrowiem i życiem ludzi - mówi dyrektor ośrodka doradztwa rolniczego w Barzkowicach, Dariusz Kłos.



Targi rolne Agro Pomerania w Barzkowiach odbywały się nieprzerwanie rok rocznie od 32 lat.



- Niestety, jest to pierwsza przerwa w historii. Mam nadzieję, że tylko przerwa i w przyszłym roku uda nam się to spiąć i zorganizować zgodnie z harmonogramem - wierzy Kłos.



Zamiast targów zaplanowane są dwie mniejsze imprezy. Pierwsza - wystawa alpak - ma odbyć się w ostatni weekend sierpnia. Druga - wystawa pszczelarsko-ogrodnicza - zorganizowana ma być w ostatni weekend września.