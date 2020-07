Budowa hali sportowej przy ZSEE na półmetku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Prace przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych idą pełną parą. Widać już zewnętrzną elewację.

Zostały roboty wykończeniowe i montaż parkietu - mówi rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw inwestycji Piotr Zieliński.



- Przede wszystkim rozpoczęliśmy układanie parkietu na głównej sali gimnastycznej, to są te prace, które będę realizowane przez kilka najbliższych dni. Co istotne, w samej tej głównej części sali gimnastycznej będzie możliwość jej podzielenia na trzy niezależne boiska. Będzie tu możliwość realizowania różnego typu zajęć w tym samym czasie. W reszcie budynku pozostały prace wykończeniowe, trzeba ułożyć tynki, dokończyć podłogi, podwiesić sufity. Jeszcze troszkę pracy przed nami, jednak jak widać ten postęp robót jest realizowany całkiem sprawnie - zapewnia Zieliński.



Dzięki panelom fotowoltaicznym budynek będzie energooszczędny. Hala sportowa przy ul. Racibora ma być również przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace powinny potrwać do końca 2020 roku.