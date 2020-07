"Pan Samochodzik" powraca... w filmie dokumentalnym

Kadr z filmu "Pan Samochodzik i templariusze".

W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia był bohaterem tysięcy dzieci, a teraz Pan Samochodzik doczeka się filmu dokumentalnego.

Grupa pasjonatów z Cedyni i Morynia postanowiła dotrzeć z kamerą do miejsc, o których w książkach pisał Zbigniew Nienacki.



Jak mówi jeden z pomysłodawców, Robert Lewandowski, to także okazja do tego, aby promować południe naszego regionu.



- Wpadliśmy na taki pomysł, że warto wykorzystać ten motyw produkcji filmowej, jako taki rodzaj produktu turystycznego, który mógłby promować te piękne tereny, a zapomniane, bo południe województwa jest troszeczkę zapomniane - przekonuje Lewandowski.



Autorzy mają nadzieję, że w produkcji filmu pomogą najstarsi mieszkańcy województwa. - W latach 60. powstała książka i jeszcze żyją osoby, które oprowadzały autora po tym terenie, więc będą mogły przekazać nam bardzo dużo informacji, powiedzieć jakie podejście miał autor - dodaje Lewandowski.



Film ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Autorzy zamierzają udostępnić go bezpłatnie w internecie. Więcej o tym pomyśle w audycji "Wszystko na Gorąco".