Plac Szarych Szeregów otwarty, nowa inwestycja i nowe utrudnienia

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Próby przejechania tramwajów we wszystkich kierunkach wypadły pomyślnie i w sobotę od poranka po wymianie około 900 metrów szyn jedziemy swobodnie przez plac Szarych Szeregów.

Łatwiej mają kierowcy a jeżdżące jeszcze w piątek objazdem tramwaje wróciły na swoje stałe trasy. Pasażerowie komunikacji miejskiej nie kryją zadowolenia. - Na pewno będzie łatwiejszy dojazd. Nie jestem zmotoryzowana i korzystam tylko z komunikacji miejskiej. Na pewno ułatwi to życie mieszkańcom - oceniają.



- Również w sobotę od poranka nieco inaczej pojedzie też tramwajowa trójka - informuje rzecznik Tramwajów Szczecińskich Hanna Pieczyńska. - Od dziś pasażerowie komunikacji miejskiej mają nową trasę, jeżeli chodzi o linię3. Od Lasu Arkońskiego tramwaj co drugi kurs jest poprowadzony do Zajezdni Pogodno z pięcioma pośrednimi przystankami.



Ten sam wykonawca, który przebudował plac Szarych Szeregów pracuje dalej, ale już na Wyszyńskiego. Tamte prace skończą się dopiero w grudniu.



Po otwarciu placu Szarych Szeregów, gdzie od piątku swoimi trasami jadą już tramwaje, a kierowcy mogą przejeżdżać bez stania w korkach w śródmieściu Szczecina rusza kolejna inwestycja. W niedzielę rozpocznie się przebudowa nawierzchni w alei Jana Pawła II.



Od rana nie będzie można przejeżdżać miedzy placem Grunwaldzkim a skrzyżowaniem z Felczaka. W obu kierunkach pojedziemy tylko jedną jezdnią - informuje kierownik budowy Rafał Godlewski. - Na jezdni przeciwnej będzie prowadzony ruch w obu kierunkach, natomiast w połowie kontraktu, mniej więcej za około 8 miesięcy oddamy jezdnię obecnie zajmowaną i zajmiemy się drugą.



Będą też nowe chodniki i dodatkowa zieleń. Cała inwestycja warta niemal 24 miliony złotych i kłopoty z nią związane potrwa do jesieni przyszłego roku.