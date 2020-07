Ponad pięć kilometrów ma teraz korek nad morze przed Babigoszczą. Zaczyna się na S3 tuż za Miękowem.

Trasa alternatywna przez Stepnicę nadal jest przejezdna bez problemów. Tędy nieco wolniej, ale bez korków dojedziecie do Wolina.



Coraz gorzej na trasie S3 nad morze. Korki są już w obie strony. W stronę Świnoujścia - zaczynają się za Miękowem - kończą w okolicy Babigoszczy. Na powrocie - kierowcy stoją od Ostromic, przez Brzozowo, do Przybiernowa, a potem jeszcze przed Babigoszczą na około dwóch kilometrach.



Jedna osoba jest ranna w wypadku na węźle Klucz. To droga S3 na odcinku od Myśliborza do Szczecina. Jeden pas ruchu jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do około 13.