Tańce i samoobrona na Łasztowni

Jeśli planujecie się czegoś nauczyć pod okiem profesjonalistów, to warto wybrać się w sobotę na Łasztownię w Szczecinie. Trwają tam darmowe warsztaty m.in. tańca czy kurs samoobrony.

Wystarczy strój sportowy i dobre chęci. - Samoobrona jest kierowana nie tylko dla kobiet, ale też mężczyzn i dzieci - mówi Marlena Gawlik, instruktorka tai chi i samoobrony. - Uważamy, że każdy ma prawo w sposób asertywny stawiać granicę. Opieramy te zajęcia o techniki, które są proste i nieskomplikowane tak, żeby faktycznie zastosować to potem w sytuacji stresowej, nagłej. To muszą być rzeczy, które każdy jest w stanie wykonać bez wielu lat treningu.Zajęcia z samoobrony ruszają o 17 i potrwają godzinę. Od 18 można wziąć udział w warsztatach tańca Heart Break. Wszystko na Wyspie Grodzkiej, przy marinie.Treningi odbywają się też w niedzielę oraz we środę i piątek. Szczegóły na stronie Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Warsztaty trwają do 28 sierpnia. Nie trzeba się wcześniej umawiać.