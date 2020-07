Pielgrzymka na Jasną Górę na trasie. Mocno zmieniona

Fot. Archiwum prywatne

Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę już na trasie. W tym roku jednak ze względu na epidemię koronawirusa w mocno okrojonym składzie.

Około 20 osób wyszło spod krzyża w nadmorskim Pustkowie, ale od niedzieli to będzie już grupa około 10 osób - mówi dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Karol Łabenda. - W tym roku nie jesteśmy w stanie zaproponować czy dać możliwości pielgrzymowania dla wszystkich ze względu na obostrzenia, które w dalszym ciągu obowiązują nas jako organizatorów pielgrzymek. Nie jest to kwestia samej drogi, ale oczywiście tu kluczowe momenty noclegu i wyżywienia są dość istotne na pielgrzymce, a nie jesteśmy w stanie zapewnić tego dla grupy większej.



Dziennie pielgrzymi mają do przejścia około 35 kilometrów, a w sumie ponad 600.



Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki są przedstawiciele grupy porządkowej, medycznej, technicznej, a także zwykli pielgrzymi.



Organizatorzy zachęcają do pielgrzymowania duchowego, czyli modlitwy w intencji pielgrzymów w kilku parafiach Szczecina (parafia Matki Bożej Jasnogórskiej, Bazylika św. Jana Chrzciciela, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Słonecznym, parafia Chrystusa Króla w Świnoujściu).



Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia. Po drodze w najbliższą środę przejdą przez Szczecin.