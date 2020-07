Kolejny pumptrack na mapie Świnoujścia [ZDJĘCIA]

źródło: Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych Urząd Miasta Świnoujście. źródło: Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych Urząd Miasta Świnoujście.

We wrześniu gotowy będzie drugi pumptrack w Świnoujściu, będą też kolejne - miasto czeka na propozycje dotyczące lokalizacji.

Pierwszy powstał na ulicy Grunwaldzkiej, drugi na Warszowie. Ma prawie 500 metrów kwadratowych powierzchni.



Pumptrack to specjalny tor przeznaczony do rowerowych akrobacji, ale można też na nim jeździć na deskorolkach, rolkach i hulajnogach - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- To jest tor już większy niż przy ulicy Grunwaldzkiej, będzie miał ponad 230 metrów długości, będzie też bardziej skompilowany. Myślę jednak, że na torze poradzą sobie nawet ci mniej zaawansowani - tłumaczy Michalska.



- Miasto jest otwarte na budowę kolejnych takich obiektów - dodaje Michalska. - Jest jedno zastrzeżenie - musimy znaleźć odpowiednią lokalizację. Pumptracki nie mogą być na obrzeżach miasta, a jak wszyscy wiedzą, mamy dosyć intensywnie zabudowaną część miasta. Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły w tym zakresie.



Opinie, gdzie taki pumptrack powinien powstać należy zgłaszać do urzędu miasta.