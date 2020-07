Szpital Wojewódzki w Szczecinie w europejskiej czołówce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzymał Złoty Dyplom od Europejskiej Organizacji Udarowej.

Przyznaje ona certyfikaty oddziałom udarowym w całej Europie. Wyróżnienia przyznawane są placówkom, które osiągają najlepsze efekty w leczeniu udarów.



Brana pod uwagę jest między innymi jakość opieki i czas jaki mija od wystąpienia objawów do rozpoczęcia leczenia.



Będziemy starać się o dyplom diamentowy, ale potrzebujemy na to trochę czasu - zapowiada Małgorzata Niekrasz, ordynator oddziały Udarowego i Neurologii.



- Czasami nam się zdarza, to że musimy się też pochwalić. Pacjent wjeżdża i jest 10, 15 minut, a my już leczymy pacjenta. W przypadku udaru liczy się każda sekunda, każda minuta na korzyść pacjenta - opowiada Niekrasz.



Jak dodaje, łatwiej będzie to osiągnąć po przeniesieniu się do nowego budynku, będzie to możliwe jednak za około 2 lata. - Mamy bardzo blisko SOR, więc ten czas jest bardzo skrócony na korzyść pacjenta - dodaje Niekrasz.



W regionie certyfikat otrzymały też szpitale w Wałczu i Gryficach.