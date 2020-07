WOPR edukuje plażowiczów. Niezwykła akcja w Międzyzdrojach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nauka pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED i ratowania psa - między innymi tego będzie można nauczyć się na plaży w Międzyzdrojach.

To w ramach akcji organizowanej przez zachodniopomorski WOPR. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłami: "Twoje serce nie bije dla używek" i "Woda to żywioł silniejszy niż wirus".



Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo turystów na polskim wybrzeżu.



Każdego roku w Polsce tonie około pół tysiąca osób, prawie ¼ wypadków dzieje się, gdy plażowicze wchodzą do wody pod wpływem alkoholu lub innych używek.



Akcja rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11:30 na kąpielisku Zachód w Międzyzdrojach.