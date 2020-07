W sobotę Radio Szczecin w Wolinie. A my wciąż wspominamy Barlinek [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Było Świnoujście, był Barlinek, a będzie Wolin. Już w sobotę kolejny odcinek Wakacyjnej Stacji Radia Szczecin.

Wolinianie mogą liczyć na pięć godzin naprawdę dobrej zabawy. Tak jak w Barlinku...- Wiedzieliśmy o waszym przyjeździe, synek nie mógł się doczekać. - Duża, fajna, pozytywna niespodzianka. - Urodziłam się w Barlinku, ale od 16 lat już tu nie mieszkam. Zawsze jak przekraczamy granicę, to ustawiamy na Radio Szczecin. - Najlepszy zasięg, najważniejsze wiadomości, najlepsza muzyka. - Słucham Radia Szczecin, podoba mi się muzyka. Jesteście najlepsi. - Ludzie mają opcję wyjścia z domu, mogą zobaczyć radio na żywo, jak to wygląda "od kuchni". - Prawdopodobnie najlepsze radio od Świnoujścia do Paryża - komplementowali nas uczestnicy spotkania w Barlinku.Szukajcie nas w sobotę na Wolińskich Błoniach podczas imprezy "Wolin z rybą na talerzu".Jeśli chcecie wygrać radiowe gadżety, piszcie do nas na stronie internetowej