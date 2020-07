Włodzimierz Czarzasty o konwencji stambulskiej

Poseł Włodzimierz Czarzasty powiedział, że konwencja stambulska nie powinna być wypowiedziana podobnie jak inne traktaty międzynarodowe, których postanowienia regulują też zapisy polskiego prawa.

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził, że istnienie prawa krajowego, które wprowadza zapisy umów międzynarodowych nie jest argumentem za wycofywaniem się z nich. Podał przy tym przykład Konkordatu i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.- Europejską Konwencję Praw Człowieka podpisały wszystkie państwa Unii Europejskiej - prawo do sprawiedliwego procesu, poszanowanie życia prywatnego, prawo do założenia rodziny, wolność sumienia i wyznania, stowarzyszania się, czyli generalnie wszystkie te rzeczy, które są regulowane dodatkowo potem ustawami. Czy powinniśmy wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka?! - retorycznie pytał szef SLD.Poseł Lewicy Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę na to, że dziennie policja notuje około 250 przypadków przemocy domowej.Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, a ratyfikowała w 2015.Ministerstwo Sprawiedliwości ma dziś złożyć w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Resort sprawiedliwości wystąpił z taką inicjatywą między innymi dlatego, że - według przedstawicieli ministerstwa - konwencja wprowadza szkodliwe rozwiązania ideologiczne, takie jak pojęcie tak zwanej płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej.