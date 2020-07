Warsztaty u wikingów w Wolinie [DUŻO ZDJĘĆ]

Warsztaty odbywają się codziennie w godzinach otwarcia wolińskiego Centrum i potrwają do niedzieli 2 sierpnia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mimo odwołania Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie nie brakuje atrakcji dla turystów. W Centrum Słowian i Wikingów trwają warsztaty archeologii eksperymentalnej.

- To są spotkania tematyczne z rzemieślnikami, u których można się nauczyć bardzo wielu zawodów i rzemiosł, podpatrzyć jak w okresie wczesnego średniowiecza wykonywano różne przedmioty, bo to jest właśnie okres, który pokazujemy. W tym roku jest zdecydowanie bardziej kameralnie, ale przez to można dowiedzieć się dokładniej i pełniej - zaprasza Agnieszka Kłosowska ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów.



- Mamy warsztaty ze stemplowania tkanin, każdy sobie przygotowuje kupon materiału i później może sobie coś pięknego - zachęca jedna z prowadzących warsztaty.



- Uszyje z niego woreczek na skarby, to mogą być różne rzeczy np. zwykły kamyczek, który nam się podoba. Albo szyszka... - reporterce Radia Szczecin zdradziła jedna z najmłodszych uczestniczek warsztatów.



Oprócz gry na instrumentach dawnych czy zdobienia materiałów, można nauczyć się rozpalać ogień bez zapałek, robić biżuterię czy gotować w glinie.



Warsztaty odbywają się codziennie w godzinach otwarcia wolińskiego Centrum i potrwają do niedzieli 2 sierpnia.