Opaski dla dzieci na plaży w Dziwnowie [ZDJĘCIA]

Zagubienia dzieci to problem na wszystkich nadmorskich kąpieliskach. Ratownicy z Dziwnowa znaleźli na to sposób i rozdają wszystkim chętnym specjalne opaski.

- Wciąż dzieci się gubią, ale profilaktycznie stosują opaski z telefonem do rodziców. Można je u nas otrzymać. To opaska, na której tato wpisze numer telefonu i jakbyś się zgubił gdzieś na plaży, to każdy może zadzwonić do taty i natychmiast cię znajdą. I nie ściągaj do końca pobytu, to się nie rozpuści, można wchodzić do wody - ratownik poinstruował jednego z najmłodszych turystów.



- Chodzimy za dziećmi, pilnujemy, żeby nie wychodziły za parawan. Ale opasek nie mają - przyznała kolejna z turystek.



