Na początku sierpnia turyści wejdą po schodach na Kawczą Górę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Schody na Kawczą Górę w Wolińskim Parku Narodowym wkrótce będą udostępnione turystom.

Strome stopnie prowadzące z plaży na słynny punkt widokowy są nieczynne od początku sezonu. Dlaczego - tłumaczy Marek Dylawerski, zastępca dyrektora parku.



- Konstrukcja schodów jest nienaruszona. Po ostatnich ekspertyzach i pomiarach okazuje się, że coś, co powszechnej świadomości budzi pewien niepokój, to stopień abrazji klifu w oku schodów, czyli osuwiska, które odsłoniły fragmenty konstrukcji nośnych. Wyglądają tak, jakby schody miały się za chwilę zniszczyć - tłumaczy Dylawerski.



Remont, który będzie polegał przede wszystkim na zabezpieczeniu przed osuwaniem się trzech fragmentów konstrukcji nośnej schodów, rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.



- W tej chwili jest na etapie podpisywania umowy. W efekcie której w ciągu najbliższych dziesięciu dni powinniśmy wykonać czynności zalecone przez inspektora, który oceniał stan techniczny zejścia. I po ich wykonaniu, a mam nadzieję, że będzie to w pierwszym tygodniu sierpnia, schody zostaną ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego - mówi zastępca dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.



Inwestycja będzie kosztowała około 30 tysięcy złotych.