Nie będzie aresztu dla sternika po tragedii na Jeziorze Dąbie

Nie ma aresztu dla sternika, który usłyszał zarzuty po tragedii na Jeziorze Dąbie. To decyzja szczecińskiego sądu, aresztu domagała się prokuratura.

Mężczyzna był sternikiem motorówki na której przebywało 8 osób. W sobotę łódź wywróciła się w okolicach Orlego Przesmyku.Zginęła 9 letnia dziewczynka.Prokuratura, która domagała się 3 miesięcy aresztu, zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzję sądu, który do wniosku się nie przychylił - mówi sędzia Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.- Przesłuchano wszystkich uczestników zdarzenia. Zebrano materiał dowodowy i nie zachodzi obawa matactwa. Czyny zarzucane podejrzanemu są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd wziął pod uwagę dotychczasowy sposób życia mężczyzny, stałą pracę, miejsce zamieszkania, majątek, rodzinę i stan zdrowia. I uznał, że nie zachodzi niebezpieczeństwo ukrywania się bądź ucieczki - mówi Szaj.Prokuratura ma 7 dni na wniesienie zażalenia.Mężczyzna był trzeźwy. Za zarzuty, które usłyszał, grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.