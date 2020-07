Ukrainiec z kołobrzeskiej stolarni wróci do domu

Straż Graniczna. Fot. Morski Oddział Straży Granicznej.

Sąsiad ze wschodu przebywał na terenie naszego kraju nielegalnie. Jak ustalili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej obywatel Ukrainy przyjechał do Polski dzięki wizie turystycznej. Ta nie zezwala na pracę zarobkową.

Straż Graniczna otrzymała donos o tym, że mężczyzna łamie prawo.



- Funkcjonariusze skontrolowali legalność pobytu przebywających tam sześciu obywateli Ukrainy. Zatrzymana została jedna osoba, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wręczono tej osobie decyzję o zobowiązaniu do powrotu ponieważ cel i warunki pobytu tegoż cudzoziemca były niezgodne z deklarowanymi - tłumaczy Tadeusz Gruchala z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.



Osoba pracująca "na czarno" podlega karze grzywny wynoszącej minimum 1000 złotych. Jeżeli mężczyzna dobrowolnie nie wróci na Ukrainę, to będą czekały go następne konsekwencje - w tym między innymi czasowy zakaz ponownego przyjazdu do Polski.