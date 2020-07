Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zbiórkę na potrzebny pionizator można uznać za udaną. Fundacja Polskich Wartości zebrała potrzebną sumę 12,5 tys. zł dla Dominiki z Litwy.

Prezes fundacji Wojciech Woźniak wyjaśnił, jak nowy sprzęt ma jej pomóc w codziennej walce.



- Pionizator ma przede wszystkim pomóc przygotować ją do operacji kręgosłupa. A po niej będzie jej służył do rehabilitacji. Dominika dostała sprzęt, w tym samym dniu wykonała pierwsze ćwiczenia. Rodzice i dziewczynka są zachwyceni, bo jest to wysokiej jakości sprzęt, specjalnie dla niej zrobiony - mówi Woźniak.



Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Niestety wyniki długoletniej rehabilitacji zostały zniszczone przez wypadek samochodowy. Teraz próbuje wrócić do formy.