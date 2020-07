Kołobrzeg tnie wydatki inwestycyjne

Miejskie targowisko przy ulicy Trzebiatowskiej, którego remont miał rozpocząć się jesienią. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przebudowa miejskiego targowiska, budowa trzeciego etapu nadmorskiej promenady, czy rozbudowa publicznego żłobka – to tylko część inwestycji, które nie rozpoczną się w tym roku w Kołobrzegu. Cięcia w wydatkach inwestycyjnych trafiły we wtorek pod obrady Rady Miasta.

Prezydent Anna Mieczkowska tłumaczy, że miasto musi reagować na straty w budżecie powstałe na skutek epidemii koronawirusa.



- Ta sytuacja, wynikająca z samej epidemii, będzie obciążała nasz budżet mocniej, niż się spodziewaliśmy. Zmniejszają się wpływy do budżetu miasta - mówi Mieczkowska.



Radni zdecydowali o przełożeniu inwestycji na kolejne lata. Opozycja uważa jednak, że miasto może lepiej planować wydatki. Zmiany w budżecie krytykuje radny Jacek Woźniak.



- Niektóre wydatki majątkowe były po prostu do budżetu wpisywane z głowy, np. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Ale jedna z tych inwestycji, która jest zdejmowana w tym projekcie uchwały, kompletnie mnie nie przekonuje. Mianowicie budowa promenady od Kamiennego Szańca - mówi Woźniak.



Według danych kołobrzeskiego magistratu, przez pierwsze półrocze tylko z tytułu opłaty uzdrowiskowej do miejskiej kasy wpłynęło o 3 miliony złotych mniej, niż przed rokiem. Łączne wpływy są mniejsze o 10 mln zł.