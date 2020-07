Mewa z Międzyzdrojów zaprasza na miejską grę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Mewcia Ewcia" zaprasza do zabawy i zwiedzania Międzyzdrojów. To gra miejska kierowana do najmłodszych turystów.

Pomysł na grę to element szerszej strategii - tłumaczy Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- W tym roku chcieliśmy dość mocno postawić i skojarzyć gminę Międzyzdroje z rodziną, z bezpiecznym, rodzinnym wypoczynkiem. W związku z tym przewidzieliśmy szereg atrakcji. Występy teatralne, zajęcia ruchowe, przedstawienia - to co dzieciaki kochają najbardziej. I też gra miejska "Mewcia Ewcia", jako nasz kolejny produkt turystyczny - mówi Bobek.



Aby wziąć udział w grze, trzeba odwiedzić sześć międzyzdrojskich atrakcji. M.in. - Gabinet Figur Woskowych, Oceanarium, Papugarnię - opowiada Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.



- W sześciu atrakcjach na terenie całego naszego miasta zbieramy naklejki. Jeżeli zbierze się je wszystkie, to dostanie się pamiątkowy medal oraz specjalne niespodzianki. Cieszy się to fajnym zainteresowaniem wśród turystów - mówi Duszyński.



Udział w zabawie jest bezpłatny. Wystarczy zgłosić się po kartę gry do Informacji Turystycznej przy Promenadzie Gwiazd.