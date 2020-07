Utrudnienia na drogach w regionie [AKTUALIZACJE]

źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Sporo utrudnień dla kierowców na drogach naszego regionu.

Godz. 9.00

Jeden pas ruchu zablokowany na autostradzie A6 między węzłami Podjuchy a Kijewo w stronę Goleniowa. Zderzyły się tam dwa auta. W kolizji udział brał jeszcze jeden pojazd. Ruch odbywa się pasem wolnym i awaryjnym. Nie ma informacji o rannych.



Godz. 8.00

Między innymi na na krajowej "dwudziestce" na wysokości skrzyżowania z drogą do Ulikowa. Samochód wylądował tam w rowie. Do godz. 8.30 obowiązywał tam ruch wahadłowy sterowany przez policję.



Kierowcy zwalniać muszą także na drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Połczyna Zdroju do Białogardu. Chodzi o okolice miejscowości Bolkowo, gdzie samochód osobowy potrącił sarnę.



Problemy z płynną jazdą również na autostradzie A6. Korek przed dojazdem od strony Kołbaskowa do węzła Kijewo mierzy jeden kilometra.