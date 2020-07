Dzięki aplikacji "Ratunek" można uratować komuś życie

Nie tylko gdy idziecie w góry - warto ją ściągnąć również, gdy planujecie wypoczynek nad wodą. Chodzi o aplikację na telefon "Ratunek" - radzą WOPR-owcy.

Najważniejsze funkcje aplikacji:

A zabezpieczać się należy, bo statystyki utonięć są poruszające. W ciągu ostatniego tygodnia w regionie życie w wodzie straciły 3 osoby, w tym dziecko. Od początku sezonu w całym województwie utonęło 11 osób.Gdy widzimy osobę topiącą się, należy zadzwonić pod numer alarmowy WOPR 984 albo pod 601 100 100 - mówi Przemysław Janusz ze szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.- Dodatkowo warto wspomnieć o aplikacji "Ratunek", która można zainstalować zarówno na Androida jak i iPhone'a (iOS). Jest ona o tyle przydatna, że pozwala nam, jako ratownikom, dostać dokładną lokalizację zgłoszenia, która jest oparta na sygnale GPS. To są trzy formy wzywania pomocy ratowników wodnych i oczywiście numer 122 do centrum powiadamiania ratunkowego - mówi Janusz.W Szczecinie działają kąpieliska - Dziewoklicz, Głębokie i Arkonka.Aplikacja "Ratunek" w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej. Dzięki temu ratownicy będą wiedzieć, gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej. Można ją pobrać za darmo ze sklepów App Store ( iOS ) i Google Play ( Android ).- wzywanie pomocy (zgłoszenie wypadku) - poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, oraz nad wodą czyli GOPR, TOPR, WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub nad wodą 601 100 100, łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,- lokalizacja osoby potrzebującej pomocy - automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej.Aplikacja "Ratunek" jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Ochotnicze Służby Ratownicze.