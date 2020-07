Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła ze Słonecznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

10 osób wyruszyło rano z os. Słonecznego w Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Z powodu epidemii koronawirusa, organizatorzy musieli ograniczyć liczbę uczestników.

Tym razem są to przedstawiciele grup pielgrzymkowych. Większość z nich idzie od soboty z nadmorskiego Pustkowa, a do Częstochowy mają jeszcze ponad 500 kilometrów.



- Szedłem ze Świnoujścia do Wolina, teraz idę do Stargardu. Jest spokój, cisza, tylko szum aut. - Każdy dzień jest podarowany Panu Bogu. Miałam na tę pielgrzymkę nie iść, ale Opatrzność Boża mi pomogła; dyrektor zwiększył grupę do 10 osób i udało się. Bóg zapłać. Kończę 60 lat i jest to prezent na moje urodziny - mówili pielgrzymi.



- Z pewnością jest mniej śpiewu, a czasu, który możemy poświęcić Bogu jest jeszcze więcej - dodaje ksiądz Karol Łabęda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.



- Zdecydowałem się modlić do Boga, żeby zwalczyć koronawirusa i pomóc osobom chorym - zdradził swoją intencję kolejny pielgrzym.



Na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia.