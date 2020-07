Nagroda za wskazanie podpalacza lasu

Fot. pixabay.com / Ylvers (CC0 domena publiczna)

5 tysięcy złotych nagrody otrzyma osoba, która pomoże złapać podpalacza lasu w nadleśnictwie Kliniska (gmina Goleniów). Taką nagrodę ustaliło nadleśnictwo.

Jeszcze w środę dogaszano pożar lasu, który we wtorek wybuchł w okolicach Komarowa.



- W tym wypadku mamy problem ponieważ w okolicy Komarowa w leśnictwie Różyca mieliśmy już piąty pożar o wielkości 38 arów. Jest to wszystko zlokalizowane przy jednej drodze i mamy przypuszczenia, że działa tam podpalacz - podejrzewa Mateusz Bzdęga, komendant posterunku Straży Leśnej.



Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej. W środę trzeba było dogaszać ogień w sześciu miejscach.



- Warunki są takie, że jest susza, ściółka jest dosyć sucha więc przy takich wiatrach ogień dosyć szybko się rozprzestrzenia. Akcja musiała być bardzo dobrze zorganizowana, żeby to ugasić. Na szczęście był to pożar w starym lesie, bo gdyby był w młodniku bądź w uprawie, szkody byłyby dużo większe - dodał.



W tym roku odnotowano - tylko w nadleśnictwie Kliniska - 38 pożarów. Ten niedaleko Komarowa był jednym z największych.