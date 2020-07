Pomnik zrobiony będzie z fragmentów nagrobków żydowskich, które Pomorskie Towarzystwo Historyczne odnalazło w zeszłym roku. źródło: https://pixabay.com/pl/1467604/DzidekLasek/(CC0 domena publiczna)

W Dąbiu stanie "Ściana pamięci" w miejscu przedwojennego cmentarza żydowskiego. Rada Miasta na środowej sesji podjęła decyzję o powstaniu pomnika przy ul. Tczewskiej.

Zrobiony będzie z fragmentów nagrobków żydowskich, które Pomorskie Towarzystwo Historyczne odnalazło w zeszłym roku.



- Uważam, że to fajna rzecz, to nie są "jakieś tam" pomniki tylko XIX-wieczne, z piaskowca, zdobione, to ciekawe rzeczy. Myślę, że będzie to atrakcja na historycznej mapie Szczecina; pokazać jak to kiedyś wyglądało, co tu było. To pozytywny temat do dyskusji. Wierzę, że uda się to sfinalizować w tym roku - powiedział dr Marek Łuczak.



Pomorskie Towarzystwo Historyczne planuje sfinansować pomnik i postawić go w tym roku. Fundusze planuje pozyskać od sponsorów i z prywatnych pieniędzy.