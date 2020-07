Świnoujście walczy z plagą komarów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Do Urzędu Miasta w Świnoujściu zgłasza się coraz więcej osób narzekających na plagę komarów.

Dlatego codziennie od godziny 22 do 5 rano na terenie Świnoujścia trwa odkomarzanie metodą odymiania. Żeby proces ten był skuteczny, dzień musi być jak najmniej wietrzny.



Larwy komarów rozwijają się na terenach, gdzie nie można przeprowadzać odkomarzania - tłumaczy Joanna Ścigała, kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta w Świnoujściu.



- Są to albo tereny Wolińskiego Parku Narodowego, albo nadleśnictwa, albo objęte są ścisłą ochroną, jako tereny Natura 2000. I tam już przepisy odgórnie regulują nam to, że nie możemy przeprowadzać odkomarzania. Dlatego od lat stosujemy metodę odymiania, czyli walki z dorosłymi komarami. A ta trwa dłużej i nie jest tak skuteczna, jak walka z larwami - tłumaczy Ścigała.



Na plagę komarów narzekają również inne polskie miasta, przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska. Owady rozwijają się głównie na terenach podmokłych, jak torfowiska czy wilgotne lasy.