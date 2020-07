Panorama Zalewu i Wolina. Turystyczna inwestycja na wybrzeżu [ZDJĘCIA]

Wolin wybuduje dwudziestopięciometrową wieżę widokową, z której będzie widać panoramę Zalewu Szczecińskiego i całe miasto. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wolin wybuduje dwudziestopięciometrową wieżę widokową, z której będzie widać panoramę Zalewu Szczecińskiego i całe miasto. Inwestycja to element rewitalizacji parku.

- W jej ramach zostanie odnowiony amfiteatr, powstaną miejsca rekreacji i ścieżki sportowe - mówi Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina. - Atrakcją rewitalizacji parku na pewno będzie planowana budowa 25-metrowej wieży widokowej. Bardzo się cieszymy, ponieważ będzie to takie miejsce, które z pewnością będzie i poszukiwane, i odwiedzane.



Wieża stanie na wzgórzu, na którym znajduje się pomnik Trygława. Włodarze miasta chcą w ten sposób zachęcić turystów do zwiedzania całego Wolina.



- Mamy nadzieję, że uda się nam w taki sposób przeorganizować ten ruch turystyczny, żeby turyści, którzy odwiedzają skansen, z którego bardzo się cieszymy i cieszymy się z działalności Stowarzyszenia Słowian i Wikingów, aby zechcieli jeszcze wjechać do naszego urokliwego miasteczka, dotrzeć właśnie do wolińskiego parku.



Rewitalizacja parku i budowa wieży będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych.