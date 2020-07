Banery, ulotki i materiały promocyjne o Szczecinie oraz regionie można zobaczyć na lotnisku... w Rzeszowie.

W ten sposób nasze województwo reklamuje się na Podkarpaciu. To w związku z otwarciem w połowie lipca, przez Polskie Linie Lotnicze LOT, nowego połączenia z Rzeszowa do Goleniowa.



- Loty odbywają się w czwartki i poniedziałki - mówi rzecznik prasowy goleniowskiego lotniska, Krzysztof Domagalski. - Jest to dobra alternatywa dla osób, które chciałyby polecieć na weekend lub na przedłużony weekend. Niekoniecznie ktoś chce na Podkarpacie lub do województwa zachodniopomorskiego polecieć na tydzień.



Na lotnisku w Goleniowie, w ten sam sposób, promuje się natomiast Podkarpacie. Akcja potrwa do końca sierpnia.