Ratownicy szkolą plażowiczów na szczecińskich kąpieliskach

Jak udzielić pomocy i jak przy ratowaniu innych zachować się w czasie epidemii? Tego można w czwartek dowiedzieć się podczas wypoczynku nad wodą. Ratownicy WOPR prowadzą kursy na Arkonce i na Głębokim w Szczecinie.

- To akcja w ramach kampanii "Nie daj się koronie" - tłumaczy Przemysław Janusz z WOPR-u. - Będziemy prowadzili zajęcia profilaktyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym, z nagłym zatrzymaniem krążenia. Będzie też o tym, jak poprawnie użyć defibrylatora i to wszystko jest uaktualnione o obecne wymogi Europejskiej Rady Resuscytacji, jak i sanepidu w zakresie pandemii, która dalej panuje.



Kurs na Arkonce potrwa od 10 do 14, na Głębokim od 15 do 18.



- Będzie wystawione miasteczko profilaktyczne, gdzie instruktorzy, ratownicy WOPR będą przekazywali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy - powiedział Janusz.



W piątek na Dziewokliczu ratownicy będą szkolić między 11 a 15.