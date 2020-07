Dworzec kolejowy w Gryfinie pięknieje. Niektórzy mieszkańcy się irytują [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Teren wokół dworca kolejowego w Gryfinie pięknieje. Miasto kończy pierwszy etap inwestycji.

Przy ulicy Sprzymierzonych widać już zatoczkę autobusową oraz postój taksówek. Wzdłuż ulicy 1 maja powstanie natomiast aleja spacerowa. Na swoje miejsce powróci również parking, z którego chętnie korzystają kierowcy.



Zdania mieszkańców są podzielone. Część jest zadowolona z modernizacji dróg - inni mają problemy z dojściem do Urzędu Miasta czy szpitala.



- Dobrze, że się robi w Gryfinie takie rzeczy, bo miasto pięknieje. Ciężko dostać się do urzędu, w różnych sprawach np. mama chce załatwić coś po pogrzebie. Widocznie tak musi być - mówią.



Zastępca burmistrza Gryfina Tomasz Miler rozumie irytację mieszkańców. Niedługo z przejściami będzie łatwiej - tłumaczy. - Na razie wszystko udaje się w odpowiednich terminach zamykać, dzięki dużemu zaangażowaniu i pracowników urzędu, i wykonawcy. Każde kolejne etapy postępują i widać to gołym okiem.



Przebudowa dworca kolejowego w Gryfinie i terenów wokół centrum przesiadkowego związana jest z tworzeniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Prace są opóźnione w związku z pandemią COVID-19. SKM-ka planowo ma być gotowa w 2022 roku.



Drugi etap inwestycji przy ulicach 1 Maja i Sprzymierzonych obejmuje budowę nowego dworca autobusowego i postoju dla taksówek, przebudowę przejścia podziemnego, nową nawierzchnię ulic i chodników, instalację małej architektury miejskiej. Przy dworcu kolejowym powstanie wiata dla rowerów.