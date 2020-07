WOPR szkolił chętnych na szczecińskich kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Bez sztucznego oddychania - tak w dobie koronawirusa udziela się pierwszej pomocy. Tego właśnie dowiedzieli się ci, którzy odpoczywali w czwartek na Arkonce i na Głębokim w Szczecinie.

Szkolenia przeprowadzają tam bezpłatnie ratownicy WOPR.



- Staramy się go obudzić najpierw. Co robimy i gdzie najpierw dzwonimy? Wtedy można przystąpić do ucisku - mówił ratownik.



- Mam 7 lat i na imię Aron. Zajęcia są fajne. Uczysz się ratować ludzi - mówił jeden z uczestników.



- Każdy kontakt z osobą której nie znamy, jest dla nas ryzykowny. Największą zmianą w wytycznych odnośnie wykonywania pierwszej pomocy jest to, że nie wykonujemy oddechów ratowniczych. Oddech sprawdzamy tylko na odległość, patrząc na ruch klatki piersiowej, czy jest obecny czy go nie ma. Oczywiście też musimy ubrać środki ochrony indywidualnej takie jak maseczka, rękawiczki, także okulary. I właśnie tak gotowi do akcji i maksymalnie zabezpieczeni, jak tylko się da, podchodzimy do działań - mówi Jakub Senko ze szczecińskiego WOPR.



W piątek WOPR-owcy przeprowadzą szkolenia na Dziewokliczu - odbędą się między godziną 11 a 15.