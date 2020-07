Szczecińskie mozaiki uwiecznione na specjalnej mapie

Mapa szczecińskich mozaik została ukończona, to efekt prawie 10 miesięcy pracy. Zawiera 105 lokalizacji, w których można zobaczyć mozaiki.

Jak mówi jej współtwórczyni Sabina Wacławczyk, możliwe, że istnieje jeszcze kilka nieodkrytych miejsc.- Wiem o jeszcze jednej mozaice, którą musimy sprawdzić czy istnieje. Jest szansa, że jeszcze jest. Myślę, że gdzieś na prywatnych posesjach mogą się kryć we wnętrzach lub na zewnątrz. Tylko nie do wszystkich jeszcze dotarłyśmy z naszym projektem - mówi Wacławczyk.Mapa została wydana w ramach Inicjatywy Lokalnej i będzie udostępniona wszystkim chętnym.- To absolutnie nie jest projekt komercyjny. Mapa jest bezpłatna i będzie na razie do pobrania w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku Książąt Pomorskich, później w CIKiT na alei Kwiatowej i u nas podczas spacerów - mówi Sabina Wacławczyk.Spacery tropem mozaik ruszają już w sierpniu. Szczegółowych informacji szukać należy na Facebookowym profilu Mozaiki Szczecińskie