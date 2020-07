Police inwestują w tereny wypoczynkowe nad rzeką Łarpia

Mat. AS Architektura Mat. AS Architektura Mat. AS Architektura

Tereny nad rzeką Łarpia w Policach staną się wkrótce atrakcyjnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pojawią się tam pomosty, tarasy, ścieżki czy strefy rekreacyjne, a to wszystko dzięki unijnym funduszom. Koszt inwestycji Gmina Police oszacowała na ponad 6,5 mln zł. Urząd Marszałkowski dołoży do inwestycji 4 miliony złotych. Umowę w tej sprawie już podpisano.



Nad rzeką staną stoły szachowe, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, pojawią się też nowe krzewy i drzewa oraz cztery pomosty wędkarskie. Prace mają rozpocząć się w sierpniu i potrwają najpóźniej do grudnia 2021 roku.