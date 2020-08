Nadmorska straż miejska ostrzega przed grą w trzy kubki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystarczy zagrać i można stracić spore sumy - straż miejska w Międzyzdrojach ostrzega przed tak zwanymi "kubkarzami" i graniem w trzy kubki.

Ukaranie graczy nie jest łatwe - podkreśla Dariusz Oswald z międzyzdrojskiej straży miejskiej.



- Policja też nas wspiera w tej pracy. To jest gra oszukańcza. Nie należy w to grać. Wiemy o tym, że ten proceder jest w całej Polsce. U nas tylko w sezonie letnim, ale niestety jest - mówi Oswald.



W grze w trzy kubki bierze udział kilku oszustów. To nie tylko osoby, które mieszają kubeczki i przestawiają je, ale też podstawieni gracze i osoby stojące na czatach. Straż miejska może ukarać graczy za śmiecenie i zakłócanie porządku, a policja dodatkowo za organizowanie hazardu. Wtedy karę może ponieść też grający.