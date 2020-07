Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wypadek w zakładzie w Koszalinie, ciężko ranny został pracownik.

Mocno poparzony został 37-latek - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin komisarz Monika Kosiec z miejscowej policji.



- Z ustaleń wynika, że podczas czyszczenia beczki najprawdopodobniej doszło do samozapłonu, w wyniku czego on doznał poparzeń. Został przetransportowany do szpitala w Gryficach. Policjanci wykonują czynności, o sytuacji została powiadomiona prokuratura rejonowa w Koszalinie. Również został powiadomiony inspektor pracy. Policjanci przede wszystkim zbierają materiał dowodowy i będziemy ustalać, jaka dokładnie była przyczyna tego samozapłonu - mówi Kosiec.



Mężczyzna ma poparzone 80 procent ciała.