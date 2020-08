W Wolinie powstanie nowa przystań morska [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przystań morska w Wolinie ma być sztandarową inwestycją gminy. Zyskają rybacy, mieszkańcy i turyści.

Gmina otrzymała 13 milionów złotych dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - mówi Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina.



- Realizacja tej inwestycji, jak najbardziej skierowana jest i nastawiona na poprawę warunków pracy tej grupy zawodowej, jaką są rybacy. Lokalizacja na tak zwanej naszej starej plaży miejskiej w Wolinie, jest do tego celu doskonała - mówi Grzybowska.



W ramach prac powstaną dwa pomosty do cumowania kutrów rybackich, łazienki, budynek gospodarczy, magazyn sprzętu dla rybaków, parking, slip a także chodniki i zejścia na pomosty. Ale zyskają nie tylko rybacy.



- Ta grupa zawodowa korzysta z różnego typu programów unijnych, dzięki którym dokonują zakupu sprzętu turystycznego. Są to kajaki, łodzie turystyczne, aby mogli zdywersyfikować swoje usługi. Wtedy, kiedy nie łowią, kiedy mają te postoje, aby mogli świadczyć również inne usługi w zakresie turystyki wodnej - mówi burmistrz Wolina.



Obecnie inwestycja jest na etapie podpisywania umowy z inżynierem kontraktu. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i zgodnie z planem przystań ma być gotowa wiosną 2023 roku.