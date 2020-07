Co ze szkołą w Piasku? [ZDJĘCIA]

Patowa sytuacja w szkole w miejscowości Piasek w gminie Cedynia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Patowa sytuacja w szkole w miejscowości Piasek w gminie Cedynia. Sprawą ewentualnych nieprawidłowości przy rozbudowie zajmuje się prokuratura, a mieszkańcy boją się, że szkoła przestanie istnieć.

Inwestycja, na którą do tej pory gmina wydała około 12 milionów złotych, to "spadek" po poprzednich włodarzach.



- Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie..., myślę, że: nadużyć! Po audycie, który zleciłem wyszło nam, że jest ponad 400 tys. nadpłaty. Prokuratura to ma i bada, kto ma rację oraz to, gdzie ktoś popełnił błąd - mówi Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni.



Rozbudowa miała rozmach i wiejska szkoła miała na inwestycji dużo zyskać. Obecny burmistrz poddaje to w wątpliwość.



- Sala gimnastyczna, aula, stołówka, kuchnia, zespół boisk, dwie klasy dydaktyczne, kotłownia..., potężna inwestycja. Zastanawiamy się, czy było to rozsądnym podejmować aż takie wyzwanie - dodaje.



Mieszkańcy i nauczyciele martwią się, bo już na początku roku pojawiły się pomysły, aby szkołę zlikwidować. I choć w tej chwili nie ma o tym mowy, to wciąż nowa część szkoły stoi niedokończona i wyłączona z użytku.



- Stoi już ponad rok czasu. Nie może być oddana, bo sprawa jest w prokuraturze. Jak będzie dalej - nie umiem odpowiedzieć. Szkoła jest, działamy, w przyszłym roku mamy 10-lecie nadania imienia szkole. Myślę, że nam się uda i wrócimy do szkoły - wierzy Grażyna Fedorowicz, dyrektorka placówki.



Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Na razie nikt nie ma postawionych zarzutów, a śledztwo jest prowadzone pod kątem doprowadzenia gminy Cedynia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.