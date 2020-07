"BohaterOn", czyli wyślij kartkę powstańcom

Od 1 sierpnia będzie uruchomiona strona, za pomocą której będzie można przez 63 dni wysłać kartkę Powstańcom Warszawskim. http://spwegliniec.pl/2017/10/20/akcja-bohateron-w-naszej-szkole/

#BohaterON #włączhistorię - to już 6 lat akcji skierowanej do Powstańców Warszawskich - w tym czasie otrzymali 830 tys. kartek pamięci.

To kampania z zakresu edukacji historycznej - 6 lat temu dzieci przygotowały po raz pierwszy kartki dla żyjących Powstańców Warszawskich - tłumaczyła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka.



- Miała być to jednorazowa akcja, ale okazało się, że powstańcy byli zachwyceni i zaczęli szukać nadawców kartek. Pokazali nam bardzo jednoznacznie, czym była dla nich ta indywidualna pamięć. Stąd nasza decyzja o ponowieniu akcji. A potem zapaliła mi się lampka: dlaczego nie dać każdemu takiej możliwości?! I tak narodził się "BohaterOn" - mówiła Agnieszka Łesiuk-Krajewska.



Teraz akcja ma wymiar nie tylko symboliczny, ale to już realne wsparcie; poprzez kartkę łączymy nasze hasło - "Pamięć i pomoc".



- Kartka może być wysłana wyłącznie on line. za odpłatnością; możemy wybrać kwotę 10, 50 bądź 100 złotych. My te kartki wydrukujemy i przekażemy naszym bohaterom, a to, co zostanie przeznaczymy na pomoc bezpośrednią. Dbamy o pamięć, ale również zauważamy potrzeby naszych bohaterów - dodała.



Od 1 sierpnia będzie uruchomiona strona, za pomocą której będzie można przez 63 dni wysłać kartkę Powstańcom Warszawskim.



W sobotę - obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania.



1 sierpnia 1944 roku o godz. 17 wybuchło Powstanie Warszawskie, które po 63. dniach zakończyło się kapitulacją. Zginęło około 16 tys. powstańców i około 180 tys. cywilów. Hitlerowcy zrównali stolicę z ziemią.