Gryfino: przebudowa ul. 1 Maja. Nasadzenia i nowe miejsca parkingowe

Trasa od dworca kolejowego do nabrzeża Odry zakłada zwężenie jezdni, poszerzenie przestrzeni dla pieszych oraz nasadzenia drzew. źródło: https://wrotagryfina.pl/

Gryfino nie wygania kierowców z centrum miasta: przy okazji przebudowy jednej z głównych ulic - 1 Maja, powstaną dodatkowe miejsca parkingowe.

Trasa od dworca kolejowego do nabrzeża Odry zakłada zwężenie jezdni, poszerzenie przestrzeni dla pieszych oraz nasadzenia drzew. Wszystko po to, żeby zmusić kierowców do ograniczenia prędkości - tłumaczą władze Gryfina.



Nie chcemy wyganiać kierowców z miasta, a wręcz przeciwnie - chcemy stworzyć zintegrowane centrum przesiadkowe - tłumaczy zastępca burmistrza Gryfina, Tomasz Miler.



- Przede wszystkim zmianie ulegną parametry tej ulicy, bo teren przed dworcem został obniżony, co radykalnie poprawi jakość i komfort jazdy kierowców i pasażerów. Pojawią się nowe perony dla pasażerów komunikacji autobusowej. Będą nowe nawierzchnie i nowe nasadzenia drzew. A w dalszej części ul. 1 Maja pojawi się więcej miejsc parkingowych tak, że zmiany będą zdecydowanie na lepsze - zapowiada Tomasz Miler.



Przebudowa ulicy 1 Maja jest owocem współpracy Gminy Gryfino z Powiatem Gryfińskim. Trasa ma zostać oddana do końca 2020 roku. Kształtów nabierze jednak dużo szybciej - zapewniają urzędnicy.