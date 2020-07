Wolin kolejną Wakacyjną Stacją Radia Szczecin

Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

Pora na kolejną Wakacyjną Stację Radia Szczecin. Tym razem odwiedzimy Wolin. Będziemy mieć dla was radiowe gadżety i dużo dobrej muzyki.

Szukajcie nas w sobotę na Wolińskich Błoniach podczas imprezy "Wolin z rybą na talerzu". Ci którzy przyjdą nie pożałują. W Wolinie będą mogli bezpłatne degustować potrawy z ryb, wziąć udział konkursach z nagrodami. Organizatorzy przygotowali również i strefę zabaw dla dzieci. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę w samo południe i potrwa do niedzieli do godziny 18.



Gwoździem programu będzie kulinarny konkurs, w którym jurorem będzie znany z naszej audycji "Aktywna Sobota" - kucharz Leszek Wodnicki.



- Bardzo cię cieszę, choć to bardzo trudne zadanie. Jestem surowy wobec siebie, bo staram się być w kuchni perfekcjonistą i tak samo będzie na tym konkursie. Myślę, że kucharze zaprezentują wysoki poziom i nie będzie zbyt dużo krytycznych uwag - mówi Wodnicki.



Konkursowe dania trafią później nie tylko do jurorów, ale również do uczestników imprezy.



- Non stop będzie degustacja ryb, do wyczerpania zapasów. Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców Wolina, województwa zachodniopomorskiego i turystów, którzy przebywają w tej okolicy - mówi Wodnicki.



Podczas rybnej imprezy wypatrujcie również naszego stanowiska. Wolin to kolejny przystanek na Wakacyjnej Trasie Radia Szczecin.