"Powstanie to była euforia. Niestety, długo nie trwała" [ZDJĘCIA]

W sobotę, punktualnie o godz. 17 w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Szczecinie zostaną włączone syreny.

Na placu Solidarności bohaterów walk uczczą członkowie stowarzyszenia Patriotyczny Szczecin. Po latach niemieckiej okupacji Powstanie wywołało wielką euforię - mówi Janina Kin, jedna z ostatnich uczestniczek Powstania Warszawskiego, która mieszka w Szczecinie.



- Byłam sanitariuszką, miałam 18 lat, byłam w zgrupowaniu "Roga". Po takim terrorze, jaki był w Warszawie wyskoczyliśmy jak na skrzydłach. Rzeczywiście: była euforia. Niestety, długo nie trwała - wspomina.



Powstanie Warszawskie trwało 63 dni: od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku.



- W krótkim czasie Wola została zdobyta, stamtąd przeszli na Starówkę, gdzie walki trwały niemal do końca sierpnia, potem kanałami przeszli do Śródmieścia. Wtedy była katastrofa: każdy skwer, płyty z chodników były podnoszone, żeby chować powstańców - dodaje.



Po 1989 roku, gdy zaczął oficjalnie działać Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie w kole Powstańców Warszawskich było 208 osób. Dziś żyje siedmiu powstańców. O godz. 17 w sobotę zostanie odprawiona msza święta w ich intencji w katedrze pw. św. Jakuba.