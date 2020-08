Kołobrzeg realizuje program in vitro

Fot. pixabay.com / Prylarer (CC0 domena publiczna)

Kołobrzeg rozpoczął realizację programu dofinansowania in vitro dla mieszkańców.

Po tym, jak wyłoniono cztery podmioty realizujące to zadanie m.in. w Szczecinie czy Gdyni, pierwsza para została zakwalifikowana do programu.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że pieniądze z urzędu czekają na kolejnych mieszkańców.



- Kolejna para ubiega się już o dofinansowanie. Wygląda to w ten sposób, że osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do naszego wydziału spraw społecznych. Przewidzieliśmy dla każdej pary po 5 tysięcy złotych. 20 par może w tym roku sięgnąć po takie dofinansowanie - mówi Mieczkowska.



Z programu mogą skorzystać pary borykające się z bezpłodnością posiadające Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, w których kobieta ma maksymalnie 40 lat.



W piątek kołobrzeski magistrat podpisał umowę na dofinansowanie programu in vitro z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 50 tysięcy złotych.