Ważne zmiany w komunikacji miejskiej na pętli Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tramwaje linii nr 1 i 9 czasowo znikają z pętli Głębokie. Od soboty rozpoczyna się tam kolejny etap przebudowy węzła przesiadkowego.

Do końca roku w rejon popularnego szczecińskiego kąpieliska dostaniemy się więc tylko zastępczą komunikacją autobusową.



Wyłączenie tramwajów jest niezbędne dla kolejnego etapu przebudowy - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Cały obszar, na którym budowana jest pętla, będzie zupełnie inaczej wyglądać, będą tzw. przystanki door to door, czyli będzie możliwość przesiadki z tramwaju do autobusu. Powstanie zupełnie nowa konstrukcja budynku socjalno-kasowego. Komfort oczekiwania na autobusy i tramwaje, czy też również praca w tym miejscu, będzie zdecydowanie większy - mówi Zieliński.



Od soboty tramwaje linii nr 1 i 9 będą kursowały tylko do ronda Jana Olszewskiego, a następnie ulicą Arkońską do pętli Las Arkoński. Na trasie od Głębokiego do ronda Jana Olszewskiego kursować będzie zastępcza linia autobusowa nr 809.