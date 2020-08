Korki na drogach regionu i Szczecina [AKTUALIZACJA]

Co raz większy ruch na zachodniopomorskich trasach i na ulicach Szczecina.

Godz. 11.00Korek od węzła Klucz do węzła Rzęśnica. To na autostradzie A6 w kierunku morza. Bardzo ciasno jest też w Podjuchach, ale nie tylko.- Tak mniej więcej od Mostu Cłowego do centrum Dąbia ulica Przestrzenna jest praktycznie zakorkowana - informuje słuchaczDalej na utrudnienia natrafimy między Miękowem a Babigoszczą.Godz. 9.00W korku utkną jadący S3 w stronę Szczecina, zator jest od Chlebowa do Podjuch. Dalej - tłoczno jest od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica. Później w kierunku morza jedziemy płynnie, ale na utrudnienia natrafimy w Miękowie, a następnie przed Babigoszczą.