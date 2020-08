Wyjątkowy 41. Półmaraton Szczeciński wystartował [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Tegoroczna edycja 41. Półmaratonu Szczecińskiego jest wyjątkowa. Biegacze na pokonanie 21 kilometrów mają czas aż do końca sierpnia.

Pierwsi śmiałkowie poradzili sobie z dystansem jednak już w sobotę z samego rana i mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie pod ścianką na Jasnych Błoniach.



- Bardzo to chwalę i polecam wszystkim. Szkoda, że nie możemy spotkać się na starcie i na mecie, ale myślę, że fajnie jest spotkać się na ściance. Inicjatywa bardzo mi się podoba - mówi jedna z uczestniczek.



Dla tych, którzy ukończą bieg, organizatorzy przewidzieli również pamiątkowe medale. Aby otrzymać krążek, trzeba potwierdzić przebycie 21 kilometrów - tłumaczy współorganizator zawodów, Marcin Paprocki.



- Wystarczy zrzut ekranu albo zdjęcie, ale ktoś może dojść do pliku tzw. pliku GPX w swoim telefonie lub komputerze, jak nam wyśle taki plik to wtedy automatycznie się ten wynik zarejestruje. W przypadku zdjęcia po prostu my musimy ręcznie to skontrolować - tłumaczy Paprocki.



Wciąż można dołączyć do zawodów. Zapisy trwają do przedostatniego dnia imprezy, czyli do 29 sierpnia.