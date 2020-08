Przysięga "terytorialsów" - 35 ochotników zostało żołnierzami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po sobotniej przysiędze 14. Zachodniopomorska Brygada WOT będzie liczyć ponad 360 żołnierzy. Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

35 ochotników zostało w sobotę żołnierzami Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przysięgę złożyli w jednostce w Podjuchach w Szczecinie. Uroczystość była skromna ze względu na obostrzenia związane z epidemią.



- Jestem studentem i jest to idealna forma społecznej, obywatelskiej odpowiedzialności. Chciałbym służyć ojczyźnie tak długo, jak to tylko jest możliwe. - Zaczęłam od studiów, zobaczyłam, że fajnie być w wojsku, na studiach miałam program Legia Akademicka, tak byliśmy w wojsku przez 1,5 miesiąca, atmosfera wojskowa, działanie, to, że coś się dzieje - mówili.



- Przysięga jest bardzo uroczysta dla każdego żołnierza, jest to wielkie wydarzenie w jego życiu, pewnie każdy z nich chciał mieć rodzinę tutaj, ale ze względu na obowiązujące obostrzenia i jest wzrost zakażeń, staramy się utrzymać reżim sanitarny. Funkcjonujemy od zeszłego roku, od października, pierwszych szkolonych mieliśmy w grudniu, a pierwszą przysięgę w lutym - wyliczał pułkownik Grzegorz Kaliciak, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Po sobotniej przysiędze 14. Zachodniopomorska Brygada WOT będzie liczyć ponad 360 żołnierzy. Kolejne wcielenie planowane jest na drugą połowę sierpnia.