Marcin, Katarzyna oraz ich córki Paulina i Emilia otrzymali na pamiątkę zestawy gadżetów od Radia Szczecin. Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Przez wiele tygodni w Aktywnej Sobocie zadawaliśmy zagadki, a w sobotę zaprosiliśmy do studia najbardziej aktywnego słuchacza z rodziną, czyli Marcina z Warszewa.

Marcin i Katarzyna wspominali na antenie, jak to się wszystko zaczęło.



- Którejś soboty się obudziłem i były zagadki, a ja jak usłyszę zagadkę to chciałbym ją rozwiązać. - A później już tak się przyzwyczailiśmy, że jak gdzieś jechaliśmy albo robiliśmy sobotnie rzeczy w domu to w tle było Radio Szczecin - opowiadali.



Marcin, Katarzyna oraz ich córki Paulina i Emilia otrzymali na pamiątkę zestawy gadżetów od Radia Szczecin.