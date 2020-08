Powstańcy w Szczecinie. Ich dziełem m.in. szpital przy ul. Unii Lubelskiej

Wielu Powstańców Warszawskich osiedliło się po wojnie w Szczecinie. Przyjeżdżali do Szczecina, bo w Warszawie nie było gdzie mieszkać.

- Tak, jak mój ojciec: wrócił z niewoli niemieckiej znając Szczecin, bo bywał w pobliżu w obozie i przychodził na odgruzowanie Szczecina. Zabrał mojego brata, który wrócił z Niemiec, po Powstaniu poszedł do niewoli i przyjechali do Szczecina już w lipcu 1945 roku - mówi Janina Kim, jedna z ostatnich żyjących w naszym mieście sanitariuszek z Powstania Warszawskiego.Powstańcy Warszawscy bardzo aktywnie zaangażowali się w odbudowę Szczecina.- Przecież powstańcy organizowali szpital przy ul. Unii Lubelskiej. Ten szpital był organizowany jako pierwszy. Nie chcieliśmy przyznawać się do AK, ale byliśmy Powstańcami Warszawskimi. Było nas tu bardzo dużo, 208 osób - dodała.Koło Powstańców Warszawskich w Szczecinie powstało w 1981 roku w okresie pierwszej Solidarności. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej, w ramach którego działało Koło Powstańców Warszawskich zarejestrowano dopiero w 1989 roku po upadku komunizmu.