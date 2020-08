Radio Szczecin i Wolin z rybą na talerzu [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Darmowe degustacje ryb, strefa multimedialna, konkursy z nagrodami i plac zabaw dla dzieci. A wszystko to w ramach akcji "Wolin z rybą na talerzu". W samo południe rozpoczął się drugi dzień tej imprezy.

Po raz kolejny organizatorzy przygotowali dla uczestników smaczny poczęstunek - zapewnia Krzysztof Bobala.- Pojawi się wędzony węgorz i śledzie. Warto wpaść do Wolina, żeby się dowiedzieć coś o spożyciu ryb, że warto jeść ryby. Zobaczyć znakomitych kucharzy, którzy zaprezentują, jak łatwo można odrobić rybę i co z tego smacznego przygotować - mówi Bobala.Zmagania kucharzy po raz kolejny oceni Leszek Wodnicki, były uczestnik programu Masterchef.- Lubię gotować, ale okazuje się, że lubię oglądać i komentować. Naprawdę będzie zażarta rywalizacja. Emocje sięgają zenitu, prawie że sportowe. Cieszę się bardzo, że takie imprezy są. Popularyzujmy ryby, szczególnie z zalewu, słodkowodne, bo one są smaczne i zdrowe - mówi Wodnicki.Impreza potrwa do godziny 18. Organizatorem jest Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków.